Теннис > US Open

ВИДЕО - Шаповалов выполнил худшую подачу US Open. Местные птицы в ужасе, на что еще он способен

Шаповалов выполнил худшую подачу US Open. Местные птицы в ужасе, на что еще он способен
 144 просмотров | 00:20
Eurosport

1 час назадОбновлено 26 мин. назад

Денис явно целился не в квадрат.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

Рассказы о матчах, лучшие удары, интервью и прикольные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни одной интересной вещи с US Open!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео