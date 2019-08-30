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ВИДЕО - Новые трикшоты от Кирьоса – австралиец танком прет по сетке и даже не скандалит

Новые трикшоты от Кирьоса – австралиец танком прет по сетке и даже не скандалит
 121 просмотров | 03:17
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Ник, а почему нельзя играть так всегда.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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