ВИДЕО - 5 побед подряд, а потом 10 лет без трофея. Федерер и US Open
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Теннис
5 побед подряд, а потом 10 лет без трофея. Федерер и US Open143 просмотров • 1 час назад
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