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ВИДЕО - «Понятия не имею, как танцевать так, но малыш был неплох». Зверев прошел тест «Угадай, кто»

«Понятия не имею, как танцевать так, но малыш был неплох». Зверев прошел тест «Угадай, кто»
 36 просмотров | 01:28
Eurosport

46 мин. назад

Выступил лучше, чем в среднем на «Шлемах».

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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