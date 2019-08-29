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ВИДЕО - Женщина наплевала на риск травмироваться и перекатилась вниз по трибуне в попытке вырвать мяч

Женщина наплевала на риск травмироваться и перекатилась вниз по трибуне в попытке вырвать мяч
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Eurosport

54 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Ее обязаны взять на роль агента 007.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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