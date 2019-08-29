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ВИДЕО - Джокович летел с брейком в первом сете, с двумя – во втором, вызывал физио, но справился с Лондеро

Джокович летел с брейком в первом сете, с двумя – во втором, вызывал физио, но справился с Лондеро
 423 просмотров | 03:07
Eurosport

1 час назад

Новак преодолел максимальные трудности.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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