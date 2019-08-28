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ВИДЕО - Обзор матча Нисикори – Клан на US Open

Нисикори слил второй сет 108-му номеру, но в четвертом добил его россыпью самурайских ударов
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Eurosport

1 час назадОбновлено 37 мин. назад

Побела японцу далась непросто.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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