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ВИДЕО - US Open – полная противоположность Уимблдону. Все о моде и дресс-коде в Нью-Йорке

US Open – полная противоположность Уимблдону. Все о моде и дресс-коде в Нью-Йорке
 3 просмотров | 01:26
Eurosport

8 мин. назад

В Америке ценится экстравагантность.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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