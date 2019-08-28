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ВИДЕО - Мужчина выхватил перед носом у ребенка напульсник Остапенко и чуть не сошел с ума от счастья

Мужчина выхватил перед носом у ребенка напульсник Остапенко и чуть не сошел с ума от счастья
 298 просмотров | 00:28
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

На лице мужчины чистый восторг, а паренька жаль.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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