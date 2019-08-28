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Джокович, Саккари и Опелка. Топ-5 розыгрышей первого круга US Open (видео)

Джокович, Саккари и Опелка. Топ-5 розыгрышей первого круга US Open
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Eurosport

5 ч. назадОбновлено 18 мин. назад

Глаз не оторвать.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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