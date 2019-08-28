На US Open следят за безопасностью: перед входом на стадион проверили сумки Надаля

Досмотр вещей Рафаэля Надаля перед матчем US Open (видео)
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Халеп прошла Гиббс и впервые с 2016-го выиграла матч US Open20 просмотров • 1 час назад
На US Open следят за безопасностью: перед входом на стадион проверили сумки Надаля268 просмотров • 1 час назад
Хачанов выглядел почти беспомощно в матче против 216-й ракетки мира424 просмотров • 2 ч. назад
Нисикори прошел тест и угадал, чье лицо засыпали тараканами126 просмотров • 2 ч. назад
Азаренко взяла первый сет, но уступила Соболенко в белорусском сражении436 просмотров • 3 ч. назад
Павлюченкова выбила Пармантье в двух сетах: легчайшем и наисложнейшем1 129 просмотров • 14 ч. назад
Самый шедевральный хайлайт первого круга: Рублев вышел победителем из адской рубки с Циципасом4 222 просмотров • 14 ч. назад
Кукушкин летел с брейком в пятом сете, но взял эпичный розыгрыш у сетки и выбил Баутисту1 775 просмотров • 14 ч. назад
Блинкова навязала борьбу Осаке, но не низложила чемпионку US Open598 просмотров • 16 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Халеп прошла Гиббс и впервые с 2016-го выиграла матч US Open
Хачанов выглядел почти беспомощно в матче против 216-й ракетки мира
Нисикори прошел тест и угадал, чье лицо засыпали тараканами
Азаренко взяла первый сет, но уступила Соболенко в белорусском сражении
Павлюченкова выбила Пармантье в двух сетах: легчайшем и наисложнейшем
Самый шедевральный хайлайт первого круга: Рублев вышел победителем из адской рубки с Циципасом