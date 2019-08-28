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Досмотр вещей Рафаэля Надаля перед матчем US Open (видео)

На US Open следят за безопасностью: перед входом на стадион проверили сумки Надаля
 268 просмотров | 01:05
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 34 мин. назад

А не запрещенка ли у вас часом?

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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