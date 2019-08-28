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Обзор матча US Open Надаль – Миллман (видео)

Рафа бодро размялся на Миллмане и прыгнул во второй круг
 283 просмотров | 03:10
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Испанец силен и готов брать титул.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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