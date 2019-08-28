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ВИДЕО - Нисикори прошел тест и угадал, чье лицо засыпали тараканами

Нисикори прошел тест и угадал, чье лицо засыпали тараканами
 123 просмотров | 01:29
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Брр, жутко звучит.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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