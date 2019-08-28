Теннис > US Open

Обзор матча US Open Халеп – Гиббс (видео)

Халеп прошла Гиббс и впервые с 2016-го выиграла матч US Open
 10 просмотров | 02:55
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Симона сняла проклятие американского мэйджора.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

Рассказы о матчах, лучшие удары, интервью и прикольные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни одной интересной вещи с US Open!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео