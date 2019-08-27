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ВИДЕО - Самый шедевральный хайлайт первого круга: Рублев вышел победителем из адской рубки с Циципасом

Самый шедевральный хайлайт первого круга: Рублев вышел победителем из адской рубки с Циципасом
5 064 просмотров | 03:23
Eurosport

27/08/2019 в 23:56Обновлено 40 мин. назад

Андрей выиграл почти четырехчасовой матч – 6:4, 6:7(5), 7:6(7), 7:5.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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