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ВИДЕО - Хайлайт победы Кукушкина над Баутистой-Агутом

Кукушкин летел с брейком в пятом сете, но взял эпичный розыгрыш у сетки и выбил Баутисту
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Eurosport

36 мин. назад

Суперэпичная победа теннисиста из Казахстана.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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