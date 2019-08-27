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ВИДЕО - Самый дешевый билет на финал – 300 долларов. Как сходить на US Open

Самый дешевый билет на финал – 300 долларов. Как сходить на US Open
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Eurosport

17 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Желающим посмотреть американский мэйджор с трибун грозит серьезный удар по кошельку.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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