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ВИДЕО - Эш – первый темнокожий со значимыми успехами в теннисе. Чье имя носит главный корт US Open

Эш – первый темнокожий со значимыми успехами в теннисе. Чье имя носит главный корт US Open
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Eurosport

1 час назадОбновлено 30 мин. назад

Легендарный афроамериканец выиграл три «Шлема», включая первый US Open в Открытой эре.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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