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Обзор матча US Open Федерер - Нагаль (видео)

Федерер разнес Нагаля. Одна буква, а какая большая разница
 122 просмотров | 03:08
Eurosport

1 час назадОбновлено 39 мин. назад

Легкая победа швейцарца.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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