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Обзор матча US Open Шарапова - Серена Уильямс (видео)

173 секунды боли – именно столько длится хайлайт матча Шараповой и Серены
 403 просмотров | 02:53
Eurosport

1 час назадОбновлено 52 мин. назад

Конец карьеры?

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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