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ВИДЕО - Издевательство Джоковича, суперудары Фоньини и Саккари. Топ-5 моментов игрового дня

Издевательство Джоковича, суперудары Фоньини и Саккари. Топ-5 моментов игрового дня
 34 просмотров | 02:09
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 11 мин. назад

Подлинная красота.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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