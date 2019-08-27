Теннис > US Open

ВИДЕО - 17-летний Эдберг при подаче попал в пах судье, тот скончался через 5 дней. Трагедия US Open

17-летний Эдберг при подаче попал в пах судье, тот скончался через 5 дней. Трагедия US Open
2 258 просмотров | 01:30
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Самая невероятная смерть на теннисе.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

Рассказы о матчах, лучшие удары, интервью и прикольные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни одной интересной вещи с US Open!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео