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Обзор матча US Open Джокович – Карбаллес (видео)

Карбаллес навязал Джоковичу борьбу в первом сете, но дальше царил только Новак
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Серб во втором раунде.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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