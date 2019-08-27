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Обзор матча US Open Свитолина – Осигве (видео)

Свитолина расправилась с Осигве и ехидно улыбнулась
 146 просмотров | 03:05
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 6 мин. назад

Украинка легко разобралась с хозяйкой турнира.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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