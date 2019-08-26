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ВИДЕО - «В Нью-Йорке Мария выиграла всего 38 матчей – худший показатель на «Шлемах». Шарапова на US Open

«В Нью-Йорке Мария выиграла всего 38 матчей – худший показатель на «Шлемах». Шарапова на US Open
 557 просмотров | 01:33
Eurosport

1 час назад

Американский мэйджор не так гостеприимен, как кажется.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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