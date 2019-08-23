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ВИДЕО - Шаповалов остановил Рублева в четвертьфинале – Андрей снова много ругался и мазал

Шаповалов остановил Рублева в четвертьфинале – Андрей снова много ругался и мазал
 457 просмотров | 03:58
Eurosport

14 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Впрочем, через пару часов Денис уступил в 1/2 Хуберту Хуркачу.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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