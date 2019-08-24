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ВИДЕО - Американский теннисист так рвался за укороченным, что почти поцеловался с кортом

Американский теннисист так рвался за укороченным, что почти поцеловался с кортом
 351 просмотров | 01:08
Highlights US Open

3 ч. назад

Джейдон Бруксби, к слову, все же вытащил матч и впервые сыграет на «Шлеме».

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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Highlights US Open


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