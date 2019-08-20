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ВИДЕО - Изумительный твинер Яника Ханфманна, после которого к нему на курсы запишется сам Роджер Федерер

Изумительный твинер немецкого теннисиста, после которого к нему на курсы запишется сам Федерер
 314 просмотров | 00:34
Eurosport

51 мин. назад

Янник Ханфманн великолепен.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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