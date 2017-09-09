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ВИДЕО - Как Надаль разобрался с Дель Потро в четырех сетах. Это был суперматч

Как Надаль разобрался с Дель Потро в четырех сетах. Это был суперматч
6 996 просмотров | 02:27
Eurosport

09/09/2017 в 08:42Обновлено 09/09/2017 в 11:00

Хоть и не пять сетов, но все равно было на что посмотреть.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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