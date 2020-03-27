Теннис > US Open

Нарезка лучших моментов чемпионского матча Вавринки против Джоковича на US Open-2016 (видео)

Вавринка празднует 35-летие! Нарезка лучших моментов чемпионского матча Стэна против Ноле на US Open
 67 просмотров | 01:15
Eurosport

18 ч. назадОбновлено 1 час назад

Тогда швейцарец был диво как хорош.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

Рассказы о матчах, лучшие удары, интервью и прикольные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни одной интересной вещи с US Open!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
Больше видео