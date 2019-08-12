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ВИДЕО - Даниил Медведев за весь турнир не проиграл ни сета, но Рафаэль Надаль оказался ему не по зубам

Медведев за весь турнир не проиграл ни сета, но Надаль оказался ему не по зубам
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Eurosport

34 мин. назад

Испанец защитил титул в Монреале/Торонто.
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