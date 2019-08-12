Медведев за весь турнир не проиграл ни сета, но Надаль оказался ему не по зубам

ВИДЕО - Даниил Медведев за весь турнир не проиграл ни сета, но Рафаэль Надаль оказался ему не по зубам
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Медведев за весь турнир не проиграл ни сета, но Надаль оказался ему не по зубам202 просмотров • 1 час назад
Мощный матч Медведева и Хачанова, в котором Даниил отобрал у Карена звание первой ракетки России2 729 просмотров • Вчера в 09:18
Серена пыталась достать мяч и врезалась в столб у сетки6 294 просмотров • 10/08/2019 в 12:43
Фоньини уверенно взял у Надаля первый сет и ощутил весь гнев Рафы4 300 просмотров • 10/08/2019 в 09:34
Чудесная свеча, игра у сетки и завершающий эйс – Медведев растоптал Тима в четвертьфинале2 536 просмотров • 09/08/2019 в 20:44
Хачанов очень хотел сыграть против Медведева: Зверев не выстоял под мощными ударам Карена2 337 просмотров • 09/08/2019 в 23:25
Подвиги Хачанова, который обыграл Оже-Альяссима и победно ударил себя кулачком по груди1 855 просмотров • 09/08/2019 в 09:26
Сопернику Хачанова стукнуло 19 в день матча, трибуны Монреаля спели ему Happy Birthday2 398 просмотров • 08/08/2019 в 23:53
Хачанов проиграл первый сет Оже-Альяссиму и устроил маленькую бомбежку под рев трибун3 277 просмотров • 08/08/2019 в 23:44
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Мощный матч Медведева и Хачанова, в котором Даниил отобрал у Карена звание первой ракетки России
Серена пыталась достать мяч и врезалась в столб у сетки
Фоньини уверенно взял у Надаля первый сет и ощутил весь гнев Рафы
Чудесная свеча, игра у сетки и завершающий эйс – Медведев растоптал Тима в четвертьфинале
Хачанов очень хотел сыграть против Медведева: Зверев не выстоял под мощными ударам Карена
Подвиги Хачанова, который обыграл Оже-Альяссима и победно ударил себя кулачком по груди