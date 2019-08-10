Теннис > ATP Masters Монреаль

Обзор матча Фабио Фоньини – Рафаэль Надаль (видео)

Фоньини уверенно взял у Надаля первый сет и ощутил весь гнев Рафы
 249 просмотров | 03:37
Eurosport

37 мин. назад

Испанец одержал волевую победу в четвертьфинале Монреаля.
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Теннис


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