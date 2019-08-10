Фоньини уверенно взял у Надаля первый сет и ощутил весь гнев Рафы

Обзор матча Фабио Фоньини – Рафаэль Надаль (видео)
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Фоньини уверенно взял у Надаля первый сет и ощутил весь гнев Рафы249 просмотров • 1 час назад
Чудесная свеча, игра у сетки и завершающий эйс – Медведев растоптал Тима в четвертьфинале1 423 просмотров • 14 ч. назад
Хачанов очень хотел сыграть против Медведева: Зверев не выстоял под мощными ударам Карена1 199 просмотров • 12 ч. назад
Подвиги Хачанова, который обыграл Оже-Альяссима и победно ударил себя кулачком по груди1 643 просмотров • Вчера в 09:26
Сопернику Хачанова стукнуло 19 в день матча, трибуны Монреаля спели ему Happy Birthday2 251 просмотров • 08/08/2019 в 23:53
Хачанов проиграл первый сет Оже-Альяссиму и устроил маленькую бомбежку под рев трибун3 058 просмотров • 08/08/2019 в 23:44
Медведев филигранно расстрелял углы и отправил Гарина на пересдачу840 просмотров • 08/08/2019 в 21:30
Хачанов не заметил Вавринку, реализовав матчбол идеальным по точности ударом с лета2 014 просмотров • 08/08/2019 в 12:22
Выберите сами определение победе Медведева над Эдмандом: покрошил, размазал, испепелил803 просмотров • 08/08/2019 в 11:53
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Чудесная свеча, игра у сетки и завершающий эйс – Медведев растоптал Тима в четвертьфинале
Хачанов очень хотел сыграть против Медведева: Зверев не выстоял под мощными ударам Карена
Подвиги Хачанова, который обыграл Оже-Альяссима и победно ударил себя кулачком по груди
Сопернику Хачанова стукнуло 19 в день матча, трибуны Монреаля спели ему Happy Birthday
Хачанов проиграл первый сет Оже-Альяссиму и устроил маленькую бомбежку под рев трибун
Медведев филигранно расстрелял углы и отправил Гарина на пересдачу