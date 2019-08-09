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ВИДЕО - Хачанов проиграл первый сет Оже-Альяссиму и устроил маленькую бомбежку под рев трибун

Хачанов проиграл первый сет Оже-Альяссиму и устроил маленькую бомбежку под рев трибун
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Eurosport

27 мин. назад

Это будет последнее неприятное событие для Карена в матче.
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