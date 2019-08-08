ВИДЕО - Медведев филигранно расстрелял углы и отправил Гарина на пересдачу
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Медведев филигранно расстрелял углы и отправил Гарина на пересдачу102 просмотров • 2 ч. назад
Хачанов не заметил Вавринку, реализовав матчбол идеальным по точности ударом с лета1 275 просмотров • 11 ч. назад
Выберите сами определение победе Медведева над Эдмандом: покрошил, размазал, испепелил622 просмотров • 12 ч. назад
Дождь растянул матч Надаля и Эванса на 4 часа, но не помешал Рафе спокойно пройти британца1 042 просмотров • 13 ч. назад
Хитрец Кирьос изобразил фейковую подачу с руки, подколол Эдманда и насмешил трибуны7 340 просмотров • Вчера в 12:28
Финал против Медведева был слишком сложным – Кирьос сдался уже в первом раунде Монреаля1 971 просмотров • Вчера в 09:02
Медведев отдал одно очко на подаче в первом сете, но даже этого не хватило для победы над Кирьосом1 909 просмотров • 05/08/2019 в 15:16
Циципас и Кирьос недавно сладко сыграли в паре, а сейчас зарубились в полуфинале Вашингтона2 913 просмотров • 04/08/2019 в 11:31
Медведев потратил на Гожовчика 56 минут и вышел в четвертый финал в сезоне1 584 просмотров • 04/08/2019 в 10:23
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Хачанов не заметил Вавринку, реализовав матчбол идеальным по точности ударом с лета
Выберите сами определение победе Медведева над Эдмандом: покрошил, размазал, испепелил
Дождь растянул матч Надаля и Эванса на 4 часа, но не помешал Рафе спокойно пройти британца
Хитрец Кирьос изобразил фейковую подачу с руки, подколол Эдманда и насмешил трибуны
Дани Алвеса представили в «Сан-Паулу» – 40 тысяч на стадионе, фейерверки, видеопожелание от Месси
Финал против Медведева был слишком сложным – Кирьос сдался уже в первом раунде Монреаля