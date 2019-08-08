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ВИДЕО - Хачанов не заметил Вавринку, реализовав матчбол идеальным по точности ударом с лета

Хачанов не заметил Вавринку, реализовав матчбол идеальным по точности ударом с лета
 281 просмотров | 04:20
Eurosport

1 час назад

Карен продолжает защиту прошлогоднего финала турнира в Монреале.
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Теннис


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