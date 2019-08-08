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ВИДЕО - Даниил Медведев победил Кайла Эдманда во втором круге «Мастерса» в Монреале

Выберите сами определение победе Медведева над Эдмандом: покрошил, размазал, испепелил
 193 просмотров | 02:09
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 1 час назад

Легкий успех.
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