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ВИДЕО - Рафаэль Надаль прошел Дэна Эванса во втором круге «Мастерса» в Монреале

Дождь растянул матч Надаля и Эванса на 4 часа, но не помешал Рафе спокойно пройти британца
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Eurosport

49 мин. назад

Испанец как всегда был хорош.
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