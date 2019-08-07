Теннис > ATP Masters Монреаль

ВИДЕО - Хитрец Кирьос изобразил фейковую подачу с руки, подколол Эдманда и насмешил трибуны

Хитрец Кирьос изобразил фейковую подачу с руки, подколол Эдманда и насмешил трибуны
 284 просмотров | 00:17
Eurosport

35 мин. назад

Самый смешной момент лета.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео