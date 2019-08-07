ВИДЕО - Финал против Медведева был слишком сложным – Кирьос сдался уже в первом раунде Монреаля
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Теннис
Финал против Медведева был слишком сложным – Кирьос сдался уже в первом раунде Монреаля308 просмотров • 2 ч. назад
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Медведев отдал одно очко на подаче в первом сете, но даже этого не хватило для победы над Кирьосом
Циципас и Кирьос недавно сладко сыграли в паре, а сейчас зарубились в полуфинале Вашингтона
Медведев потратил на Гожовчика 56 минут и вышел в четвертый финал в сезоне
Кирьос послушал совета фанатки, куда подавать на матчболе, сделал эйс и побежал с ней обниматься