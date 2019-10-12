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Александр Зверев не оставил ни шанса Маттео Берреттини и влетел в финал к Даниилу Медведеву (видео)

Зверев не оставил ни шанса Берреттини и влетел в финал к Медведеву
 614 просмотров | 02:38
Eurosport

1 час назад

Впервые за 9 лет «Мастерс» в Шанхае выиграет теннисист не из Биг-4.
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