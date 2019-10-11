Восхитительный обводящий Зверева, которым он поставил Федерера в безвыходное положение (видео)
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Восхитительный обводящий Зверева, которым он поставил Федерера в безвыходное положение875 просмотров • 3 ч. назад
Джокович испугался встречи с Медведевым в полуфинале и технично уступил Циципасу2 644 просмотров • 6 ч. назад
Медведев выиграл 12-й четвертьфинал в сезоне – Фоньини изначально понимал, что ему ничего не светит1 485 просмотров • 7 ч. назад
Гоффен расстрелял все ауты на пяти сетболах и бесславно проиграл Федереру2 802 просмотров • Вчера в 15:39
Федерер опасно оступился и едва не получил травму в матче с Гоффеном4 204 просмотров • Вчера в 15:34
Медведев превратил ракетку в фарш после неудачного удара6 066 просмотров • Вчера в 10:43
Фанат бурно отреагировал на ошибку Фоньини – Фабио в ответ покрутил пальцем у виска2 926 просмотров • Вчера в 10:29
Рублев сокрушил Миллмана гораздо мощнее, чем Джокович парой дней ранее1 524 просмотров • 09/10/2019 в 16:32
Остапенко вложила столько энергии в подачу, что вместе с мячом улетела и ракетка3 492 просмотров • 09/10/2019 в 16:26
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Джокович испугался встречи с Медведевым в полуфинале и технично уступил Циципасу
Медведев выиграл 12-й четвертьфинал в сезоне – Фоньини изначально понимал, что ему ничего не светит
Гоффен расстрелял все ауты на пяти сетболах и бесславно проиграл Федереру
Федерер опасно оступился и едва не получил травму в матче с Гоффеном
Медведев превратил ракетку в фарш после неудачного удара
Фанат бурно отреагировал на ошибку Фоньини – Фабио в ответ покрутил пальцем у виска