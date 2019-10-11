ВИДЕО - Медведев выиграл 12-й четвертьфинал в сезоне – Фоньини изначально понимал, что ему ничего не светит
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Теннис
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