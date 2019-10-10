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Роджер Федерер опасно оступился и едва не получил травму в матче с Давидом Гоффеном (видео)

Федерер опасно оступился и едва не получил травму в матче с Гоффеном
 561 просмотров | 00:39
Eurosport

54 мин. назад

Все закончилось благополучно, и швейцарец довел встречу до победы.
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