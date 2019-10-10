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Даниил Медведев превратил ракетку в фарш после неудачного удара (видео)

Медведев превратил ракетку в фарш после неудачного удара
 803 просмотров | 00:49
Eurosport

1 час назад

Русский номер один одолел Вашека Поспишила в двух сетах, выплеснув на корте весь негатив.
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Теннис


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