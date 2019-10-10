Теннис > ATP Masters Шанхай

Фанат бурно отреагировал на ошибку Фабио Фоньини в матче против Карена Хачанов (видео)

Фанат бурно отреагировал на ошибку Фоньини – Фабио в ответ покрутил пальцем у виска
 549 просмотров | 00:34
Eurosport

1 час назад

Итальянец тоже не стал сдерживать эмоции.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео