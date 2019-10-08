Теннис > ATP Masters Шанхай

ВИДЕО - Медведев эффектно завершил оба сета, а еще шикарно обвел Норри на приеме

Медведев эффектно завершил оба сета, а еще шикарно обвел Норри на приеме
  смотрят | 02:22
Eurosport

Только что

Даниил отдал британцу всего четыре гейма.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео