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ВИДЕО - Федерер сокрушил Рамоса в первом сете, а затем превозмог на тай-брейке

Федерер сокрушил Рамоса в первом сете, а затем превозмог на тай-брейке
 234 просмотров | 02:55
Eurosport

48 мин. назад

Роджер успешно стартовал в Шанхае.
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