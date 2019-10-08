ВИДЕО - Федерер сокрушил Рамоса в первом сете, а затем превозмог на тай-брейке
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Теннис
Медведев эффектно завершил оба сета, а еще шикарно обвел Норри на приемесмотрят • 1 час назад
Федерер сокрушил Рамоса в первом сете, а затем превозмог на тай-брейке234 просмотров • 1 час назад
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