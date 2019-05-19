Теннис > ATP Masters Рим

ВИДЕО - Розыгрыш из матча «Мастерса» в Риме между Новаком Джоковичем и Диего Шварцманом

Невероятный розыгрыш в исполнении Джоковича, решивший исход матча против Шварцмана
 430 просмотров | 00:58
Eurosport

1 час назад

Ну гений же!
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Теннис


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