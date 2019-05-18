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ВИДЕО - Циципас играл шикарно, но Надаль жаждал реванша и превозмог

Циципас играл шикарно, но Надаль жаждал реванша и превозмог
1 875 просмотров | 03:01
Eurosport

3 ч. назад

Рафаэль Надаль взял реванш за мадридский полуфинал и вышел в финал в Риме.
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Теннис


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