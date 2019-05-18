ВИДЕО - Циципас играл шикарно, но Надаль жаждал реванша и превозмог
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Циципас играл шикарно, но Надаль жаждал реванша и превозмог1 875 просмотров • 4 ч. назад
Циципас зачем-то рванул к сетке и нарвался на обводящий Надаля1 362 просмотров • 6 ч. назад
Укороченный Джоковича и твиннер Дель Потро в лучшем розыгрыше недели1 240 просмотров • 7 ч. назад
В битве оскорбленных Кирьосом испанцев Надаль снес с корта Вердаско1 910 просмотров • Вчера в 19:17
Гениальный Надаль покрошил двух соперников за сутки и отдал им в сумме 2 гейма2 801 просмотров • 16/05/2019 в 22:03
Федерер поругался с арбитром из-за влажного корта, отыграл 2 матчбола и все же прошел Чорича6 604 просмотров • 16/05/2019 в 21:42
Хайлайты самого скандального матча сезона – 2,5 минуты ада в исполнении Кирьоса12 097 просмотров • 16/05/2019 в 19:06
Не хватает жесткого зрелища? Посмотри, как Рафа взял у Шарди 12 из 13 геймов2 096 просмотров • Вчера в 10:25
Критик Надаля и Джоковича Кирьос психанул, швырнул стул на корт и снялся с матча9 758 просмотров • 16/05/2019 в 16:03
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Сверхплотный финиш восьмого этапа – Эван не без труда удержался первым
Циципас зачем-то рванул к сетке и нарвался на обводящий Надаля
Укороченный Джоковича и твиннер Дель Потро в лучшем розыгрыше недели
Барбашев забил, Тарасенко ассистировал – «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»
В битве оскорбленных Кирьосом испанцев Надаль снес с корта Вердаско
Победный финиш одного из лидеров Astana Pro Team на седьмом этапе