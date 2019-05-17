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ВИДЕО - В битве оскорбленных Кирьосом испанцев Надаль снес с корта Вердаско

В битве оскорбленных Кирьосом испанцев Надаль снес с корта Вердаско
 812 просмотров | 02:59
Eurosport

4 ч. назад

После боевого первого сета Рафа не встретил сопротивления во втором.
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Теннис


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